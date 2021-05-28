Житель Саранска, похитивший мошенническим путем более 12 миллионов рублей, предстанет перед судом

В Саранске суд скоро огласит приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении мошеннических действий.

Стражами порядка было установлено, что 35-летний житель Саранска, работая на должности главы организации, деятельность которой связана с реализацией транспортных средств, в период с лета 2018 года по февраль прошлого года похитил у 15 граждан более 12,5 млн рублей.

Большую часть суммы обвиняемый незаконно присвоил под предлогом продажи автомобилей. Пострадавшие передали мужчине свои транспортные средства, дабы он их продал, а затем передал вырученные деньги. В итоге обвиняемый выполнил только первую часть договоренностей. Продав машины, мужчина оставил деньги себе.

Порядка 3 млн рублей пострадавшие передали обвиняемому, дабы он купил им автомобили. Получив деньги, мужчина не стал выполнять обещания.

Также читайте о том, что в Саранске мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф