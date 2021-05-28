Жителя Саранска осудили за хранение конопли

В Саранске решением суда было назначено наказание в виде условного тюремного срока местному жителю, обвиняемому в противозаконном хранении крупной партии конопли.

Летом нынешнего года в поле 40-летний житель Саранска сорвал несколько кустов конопли. Высушив растение, мужчина стал хранить его у себя дома, планируя использовать исключительно для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов, проведя обыск в доме горожанина, обнаружили коноплю, общий вес которой составил более 3,6 кг.

После ознакомления с материалами уголовного дела судьей было принято решение о назначении преступнику меры наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф