В Саранске 27-летнюю девушку осудили за кражу кошелька

В Саранске выслушала судебный приговор уроженка Старошайговского района, обвиняемая в краже кошелька.

Некоторое время назад 27-летняя гражданка, являющаяся уроженкой Старошайговского района, проводила время в компании приятелей в одной из саун Саранска. Когда товарищи вели беседу друг с другом, девушка похитила кошелек одного из них, в котором находились денежные средства в сумме 32 тыс. рублей. После этого преступница покинула сауну.

Суд приговорил девушку к 1 году лишения свободы условно.

Также читайте о том, что полицейские задержали жителя Самары, подозреваемого в совершении преступлений на территории Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф