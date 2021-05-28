В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии с начала нынешнего года было зафиксировано увеличение уровня преступности.

С января по октябрь нынешнего года в республике сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано 7655 преступлений. По сравнению с показателями за первые десять месяцев текущего года наблюдается рост уровня преступности, составляющий 5,9%.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1725, Октябрьский – 1273, Пролетарский – 956), а также в Рузаевском районе (713).

Меньше всего преступлений было зарегистрировано преступлений в Кадошкинском (26) и Большеигнатовском (35) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru