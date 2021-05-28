В Саранске организацию оштрафовали за взяточничество

Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что около пяти лет назад начальник отдела материально-технического снабжения ФКП «Саранский механический завод» получил от директора организации взятку в размере более 500 тыс. рублей за лоббирование интересов, содействие заключению договоров поставок и осуществление регулярных заказов продукции.

Мировой судья судебного участка № 3 Пролетарского района Саранска признал упомянутую организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,166 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru