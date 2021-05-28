Прокуратура Мордовии восстановила нарушенные права субъектов предпринимательства

На постоянном контроле руководства прокуратуры Мордовии находится работа по защите прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных ими обязательств.

По результатам рассмотрения внесенного в региональное правительство представления в сентябре - октябре текущего года перед хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки лекарственных средств и медицинских изделий в учреждения здравоохранения республики, была погашена задолженность на сумму более 200 млн рублей.

В рамках рассмотрения представления, внесенного Рузаевским межрайонным прокурором главе администрации городского поселения Рузаевка, перед ООО «Волгаспецмаш-НН» была погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту на поставку коммунальной дорожной машины на общую сумму 6,8 млн рублей

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Источник: epp.genproc.gov.ru