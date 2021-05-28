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Прокуратура Мордовии восстановила нарушенные права субъектов предпринимательства

Прокуратура Мордовии восстановила нарушенные права субъектов предпринимательства

На постоянном контроле руководства прокуратуры Мордовии находится работа по защите прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных ими обязательств.

По результатам рассмотрения внесенного в региональное правительство представления в сентябре - октябре текущего года перед хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки лекарственных средств и медицинских изделий в учреждения здравоохранения республики, была погашена задолженность на сумму более 200 млн рублей.

В рамках рассмотрения представления, внесенного Рузаевским межрайонным прокурором главе администрации городского поселения Рузаевка, перед ООО «Волгаспецмаш-НН» была погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту на поставку коммунальной дорожной машины на общую сумму 6,8 млн рублей

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Источник: epp.genproc.gov.ru