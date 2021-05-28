В Мордовии прокуратура контролирует мероприятия по обеспечению законности при реализации нацпроектов

Под личным контролем прокурора Мордовии Василия Щербакова продолжаются мероприятия по обеспечению законности при реализации в республике национальных проектов.

Прокурором Торбеевского района в суд было предъявлено исковое заявление об обязательстве администрации Кочкуровского района разместить в ГИС ЖКХ постановление администрации об утверждении муниципальной программы.

Администрацией Торбеевского городского поселения в той же системе не был размещен отчет о выполнении мероприятий по формированию комфортной городской среды за третий квартал 2021 года. В отношении виновного должностного лица было возбуждено дело.

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Источник: epp.genproc.gov.ru