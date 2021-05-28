В одной из школ Рузаевки прошло занятие по ПДД

Инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району старший лейтенант полиции Надежда Юдаева совместно с юными инспекторами дорожного движения СОШ № 9 провела занятие по ПДД.

Дети в игровой форме ознакомились с дорожными знаками. Каждый постарался вспомнить, где они встречаются, в том числе по пути в школу.

Полученные знания ребята закрепили в ходе прохождения теста «Проверь себя».

Инспектор ГИБДД отметила, что наша безопасность зависит от нас самих, а также вручила юным инспекторам памятки.

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Источник: гибдд.рф