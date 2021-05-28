Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре передачи, поступившей для осужденного к 23 годам лишения свободы, сотрудниками указанного учреждения был обнаружен и изъят мобильный телефон, спрятанный в ведре с двойным дном.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru