В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы психологов психологических лабораторий исправительных учреждений.

В ходе сборов рассматривались вопросы развития профессиональных умений и навыков, повышения психологической компетенции в области психологического сопровождения личного состава, осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Кроме того, были приняты зачеты по оценке профессиональных знаний, изучены вопросы профилактики повторной преступности осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Мордовии.

По результатам учебно-методических сборов было выявлено, что психологи обладают достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки.

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Источник: 13.fsin.gov.ru