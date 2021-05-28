Заместитель прокурора Мордовии 26 ноября проведет личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков 26 ноября в здании прокуратуры республики проведет личный прием граждан.

Прием начнется в 10:00. Жители республики смогут обратиться к заместителю прокурора республики с заявлениями и жалобами, а также задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: 47-47-96.

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Источник: epp.genproc.gov.ru