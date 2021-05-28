Прокуратура Дубенского района помогла мужчине получить социальную выплату

Прокуратурой Дубенского района была проведена проверка по факту жалобы гражданина, являющегося инвалидом первой группы, в связи с принятием ГКУ «Социальная защита населения по Дубенскому району» решения об отказе в предоставлении ему меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

В ходе проверки было установлено, что указанным учреждением заявителю было незаконно отказано в предоставлении меры социальной поддержки по причине отсутствия у него регистрации по месту фактического проживания.

Прокуратура района обратилась в Дубенский районный суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов указанного гражданина. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru