В Мордовии руководителя муниципального предприятия оштрафовали за нарушение закона

Прокуратурой Лямбирского района была проведена проверка исполнения требований законодательства, регулирующего вопросы применения контрактной системы в сфере закупок.

В нарушение требований указанного федерального законодательства МУП «ЖКХ «Елховское» не были приняты меры по своевременной оплате в установленный договором энергоснабжения срок поставленной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» электрической энергии.

Руководитель муниципального предприятия был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru