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Прокуратура восстановила нарушенные права жительницы Саранска

Прокуратура восстановила нарушенные права жительницы Саранска

Проведенной прокуратурой Мордовии проверкой по поступившему на личном приеме первого заместителя прокурора республики Александра Иванова обращению жительницы Саранска были выявлены допущенные управляющей организацией нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ООО «Дом-Управления № 23» не были выполнены работы по покраске стен в подъездах дома № 8 по ул. Рабочая, включенные в план по текущему ремонту общего имущества.

Директору управляющей организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы были проведены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru