Прокуратура Мордовии добивается признания недействительной сделки по передаче в аренду имущества с нарушением закона

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов направил в Арбитражный суд республики заявление о признании недействительной сделки по передаче находящегося в государственной собственности имущества в аренду с нарушением закона.

Прокурорской проверкой было установлено, что ГУП РМ «Луховское» вопреки требованиям был передан закрепленный за ним на праве хозяйственного ведения объект недвижимого имущества площадью 377 квадратных метров в пользование коммерческой организации без проведения торгов и получения согласия собственника имущества.

Распоряжение государственным имуществом без согласия уполномоченного органа и в обход конкурентных процедур повлекло нарушение прав республики на получение наибольшей прибыли от использования имущества, а также предпринимателей на использование такого имущества на законных основаниях.

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Источник: epp.genproc.gov.ru