Прокуратурой Мордовии проводится горячая линия

В рамках реализации на территории Мордовии межведомственного плана совместных мероприятий по защите прав несовершеннолетних «Безопасное детство», а также в рамках Дня правовой помощи детям прокуратурой республики в период с 19 по 25 ноября проводится горячая линия по вопросам защиты прав детей, в том числе по организации питания обучающихся в образовательных учреждениях.

Все заинтересованные граждане могут обращаться в прокуратуру Мордовии по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 47-25-70, 8 (8342) 48-28-76.

Сообщить о нарушении законодательства в указанных сферах можно в период с 09:00 до 18:00.

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Источник: epp.genproc.gov.ru