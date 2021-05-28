Исполняющий обязанности прокурора Мордовии провел личный прием представителей бизнеса

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов с привлечением представителей интернет-портала «ЗаБизнес.РФ» АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» провел личный прием субъектов предпринимательской деятельности.

К Александру Иванову обратились 3 бизнесмена по вопросам нарушения их прав на своевременную оплату исполненных контрактов, предоставления мер поддержки.

В ходе личного приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.

По всем поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок.

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Источник: epp.genproc.gov.ru