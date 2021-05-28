Исполняющий обязанности прокурора Мордовии проведет личный прием граждан

В четверг, 25 ноября, в период с 16:00 до 18:00 исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов совместно с Уполномоченным по правам ребенка в республике Натальей Юткиной проведет личный прием граждан в прокуратуре региона по вопросам защиты прав несовершеннолетних и их родителей в основных сферах жизнедеятельности детей посредством видео-конференц-связи.

Прием будет осуществляться в здании прокуратуры Мордовии (г. Саранск, ул. Л. Толстого, 4).

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 47-03-19.

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Источник: epp.genproc.gov.ru