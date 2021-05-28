В одной из колоний Мордовии прошли соревнования по шахматам

В исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по шахматам среди членов ветеранской организации.

Турнир проводился по правилам игры в шахматы ФИДЕ. Пары участников соревнований определялись жребием. Игра проводилась по круговой системе в один круг.

Места в соревнованиях определялись в соответствии с количеством набранных очков.

Всем участникам, которые заняли призовые места, были вручены грамоты.

По информации пресс-службы УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru