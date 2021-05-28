Исполняющий обязанности прокурора Мордовии посетил одну из колоний республики

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов провел проверку исправительной колонии № 5 УФСИН РФ по республике.

Александр Иванов ознакомился с условиями содержания осужденных, посетив жилые помещения отрядов и штрафной изолятор. Кроме того, был совершен обход производственной зоны учреждения.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также прав и законных интересов осужденных.

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Источник: 13.fsin.gov.ru