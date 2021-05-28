В Краснослободском районе в ДТП пострадал 47-летний автомобилист

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 18 ноября на 118-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», совершая обгон, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф