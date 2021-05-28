В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло днём 18 ноября на 86-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 66-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», во время совершения левого поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю марки SsangYong, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель «Нивы» и 71-летняя пассажирка второй машины доставлялись в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф