В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных водителей

В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов.

В ночь на 18 ноября в Саранске был задержан 28-летний водитель автомобиля марки «Лада-Калина», пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство было остановлено на проспекте 70 лет Октября.

Днём того же дня в Зубовой Поляне сотрудники ГИБДД на улице Советской остановили автомобиль марки «Фольксваген-Поло». За рулем транспортного средства находился 62-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 18 ноября в Саранске инспекторами ДПС на улице Энгельса был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Круз» под управлением пьяного 29-летнего гражданина.

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Источник: гибдд.рф