В Мордовии сотрудники МВД провели мероприятие по профилактике мошенничества

Сотрудниками отдела информации и общественных связей МВД по Мордовии во взаимодействии с заместителем председателя Общественного совета при МВД, руководителем Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи было проведено профилактическое мероприятие.

Представители МВД рассказали сотрудникам указанного учреждения культуры о видах мошенничества и вручили листовки с подробной информацией по профилактике преступлений подобного характера.

Организаторы мероприятия напомнили о том, что мошенничество, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – самое распространенное на сегодня имущественное преступление.

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Источник: 13.мвд.рф