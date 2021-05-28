В Мордовии полицейскими проводятся профилактические встречи со студентами

Сотрудниками МВД по Мордовии проводятся профилактические лекции, беседы, кинолектории среди обучающихся образовательных организаций региона.

Организаторы мероприятия и более 300 школьников и студентов республики обсудили проблему наркомании в современном обществе.

В ходе встречи были рассмотрены статистические сведения по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Мордовии, социально-правовые аспекты наркомании, особенности реабилитации и ресоциализации наркоманов в современном обществе.

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Источник: 13.мвд.рф