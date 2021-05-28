В Мордовии сотрудники МВД рассказали несовершеннолетним об их правах

Органами внутренних дел Мордовии были проведены мероприятия по правовому просвещению детей и подростков в дошкольных, общеобразовательных, а также социально-реабилитационных заведениях республики.

Юрисконсульт правового подразделения УМВД России по Саранску Анастасия Иваницкая встретилась с учащимися колледжа электроники, экономики и права, рассказала им о Конвенции прав ребенка, основных личных и имущественных правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний.

Заместитель начальника отдела дознания МВД по Саранску подполковник полиции Александр Захаров с помощью телекоммуникационных технологий встретился с воспитанниками детского сада № 59. Юным жителям города страж порядка рассказал о необходимости слушаться родителей, никогда не брать чужого, не общаться с незнакомыми людьми, после чего ответил на вопросы педагогов образовательного учреждения.

Сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району капитан полиции Оксана Кудрина и младший лейтенант внутренней службы Ирина Киржаева посетили учебные заведения Рузаевки, где рассказали ученикам об ответственности за правонарушения.

Сотрудники ММО МВД России «Чамзинский» посетили общеобразовательную школу, расположенную в селе Медаево. Юрисконсульт отдела капитан внутренней службы Ирина Ерошкина проинформировала учащихся о нормативных документах, регламентирующих защиту детей, мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, провела юридическую консультацию по интересующим правовым вопросам.

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Источник: 13.мвд.рф