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Мордовия стала второй среди регионов России по кольцеванию вальдшнепов

Мордовия стала второй среди регионов России по кольцеванию вальдшнепов

Каждой осенью на территории Мордовии проводится процедура кольцевания вальдшнепов при их перелетах в места зимовки.

Указанная процедура способствует изучению концентрации широко мигрирующих птиц, а также помогает узнать дальность и успешность их перелетов. Кроме того, можно уточнить морфометрические показатели вида.

По итогам кольцевания вальдшнепов Мордовия заняла второе место в России, уступив первенство Ивановской области.

С начала текущей осени на территории республики было окольцовано 60 птиц.

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Источник: izvmor.ru