Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Мордовии

В Мордовии сотрудники республиканской службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какой будет грядущая зима в регионе.

Имеющиеся в настоящее время данные, которые являются предварительным и по причине технических обстоятельств не могут быть высокоточными, указывают на то, что предстоящий зимний период в регионе не будет отличаться экстремальными морозами.

Среднемесячная температура воздуха в Мордовии, как гласят результаты многолетних наблюдений, характерная для декабря, находится на отметке в 8 градусов ниже нуля, для января этот показатель составляет 9 градусов мороза, для первой декады февраля – 11 градусов ниже нуля.

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Источник: izvmor.ru