В Саранске чаще всего во время гололёда травмируются люди старше 50 лет

В Саранске уменьшается количество граждан, которые травмируются по причине гололёда.

В минувшую среду, 17 ноября, в городе, когда имело место обледенение дорог и тротуаров, за медицинской помощью по указанной причине обратились 62 человека. Днём ранее количество пострадавших составляло 84 горожанина.

В большинстве случаев у граждан, обратившихся за помощью, были диагностированы ушибы. Имели место и переломы.

По информации медиков, чаще всего в период гололёда телесные повреждения получают граждане, возраст которых превышает 50 лет.

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Источник: izvmor.ru