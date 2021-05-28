Жители Ардатовского и Атяшевского районов задолжали банкам более 200 миллионов рублей

Жители Ардатовского и Атяшевского районов Мордовии задолжали банкам более 200 млн рублей.

В текущем году число исполнительных производств по взысканию кредитных задолженностей увеличилось.

Соответствующую информацию в интервью газете «Маяк» сообщил начальник отделения судебных приставов Александр Тимофееев.

Нередко бывает так, что сумма ежемесячного платежа незначительно меньше суммы доходов.

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Источник: izvmor.ru