Жители Ардатовского и Атяшевского районов задолжали банкам более 200 миллионов рублей

Жители Ардатовского и Атяшевского районов Мордовии задолжали банкам более 200 млн рублей.
В текущем году число исполнительных производств по взысканию кредитных задолженностей увеличилось.
Соответствующую информацию в интервью газете «Маяк» сообщил начальник отделения судебных приставов Александр Тимофееев.
Нередко бывает так, что сумма ежемесячного платежа незначительно меньше суммы доходов.
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Источник: izvmor.ru