В Мордовии адвокат подозревается в покушении на мошенничество

В Мордовии фигурантом уголовного дела стал адвокат, который обманул своего клиента.

Некоторое время назад подозреваемый, являющийся адвокатом, заявил своему клиенту, что за дополнительное денежное вознаграждение он, используя свои возможности в так называемой теневой сфере взаимоотношений с судебными органами, противоречащей законодательным нормам, может повлиять на принятие решения о назначении меры наказания в максимально мягкой форме выражения.

Клиент адвоката решил предоставить ему деньги в сумме 30 тыс. рублей. На самом деле подозреваемый планировал распорядиться денежными средствами по собственному усмотрению, не имея никаких намерений, касающихся теневых договоренностей с судом.

В начале текущей недели адвокат был задержан после получения денег.

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Источник: mordovia.sledcom.ru