В Мордовии начальник исправительной колонии подозревается во взяточничестве

В Мордовии под стражей оказался начальник исправительной колонии.

Начальник колонии, расположенной на территории республики, в октябре текущего года получил материальное вознаграждение от осужденного. В качестве своего рода оплаты действий, связанных со злоупотреблением полномочиями, представителем ведомства были получены телевизор, мобильный телефон и комплект спутникового телевидения.

Противозаконная сделка между осужденным и начальником колонии предусматривала, что последний будет использовать имеющиеся рычаги влияния на процессы, происходящие в учреждение, в целях обеспечения максимально комфортного пребывания данного преступника.

Также читайте о том, что в Мордовии адвокат подозревается в покушении на мошенничество.

Источник: mordovia.sledcom.ru