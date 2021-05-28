В Мордовии начальник исправительной колонии подозревается во взяточничестве

В Мордовии под стражей оказался начальник исправительной колонии.
Начальник колонии, расположенной на территории республики, в октябре текущего года получил материальное вознаграждение от осужденного. В качестве своего рода оплаты действий, связанных со злоупотреблением полномочиями, представителем ведомства были получены телевизор, мобильный телефон и комплект спутникового телевидения.
Противозаконная сделка между осужденным и начальником колонии предусматривала, что последний будет использовать имеющиеся рычаги влияния на процессы, происходящие в учреждение, в целях обеспечения максимально комфортного пребывания данного преступника.
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Источник: mordovia.sledcom.ru