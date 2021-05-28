Житель Краснослободского района пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

В Краснослободсом районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

В августе нынешнего года 48-летний гражданин, проживающий в упомянутом районе, похитил металлолом весом 248 кг с территории предприятия. Совершив данное противоправное деяние, мужчина направился в пункт приема металла. В данном пункте за металл ему заплатили 5,2 тыс. рублей. Деньги гражданин направил на удовлетворение личных нужд.

В тот же период обвиняемый, будучи пьяным, на автомобиле отправился из села Старые Горяши в Краснослободск. Мужчина находился за рулем транспортного средства. При этом водительского удостоверения у гражданина нет, поскольку годом ранее он был лишен данного документа в связи с аналогичным правонарушением. Машину под управлением мужчины остановили сотрудники ГИБДД. Будучи раздосадованным прерванной поездкой, нарушитель стал оскорблять стражей порядка, а также высказывать в их адрес фразы, содержащие прямые угрозы.

В октябре мужчина вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде, за что был задержан. В данном случае гражданин был доставлен в больницу для прохождения процедуры освидетельствования. В медицинском учреждении мужчина принялся публично оскорблять сопровождавшего его стража порядка.

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Источник: mordovia.sledcom.ru