Двоих жителей Рузаевки осудили за избиение мужчины

В Мордовии суд огласил приговор в отношении жителей Рузаевки, причастных к жестокому избиению мужчины.

В начале января текущего года двое жителей Рузаевки 29-летнего возраста находились в Саранске. Парни в компании нескольких человек распивали спиртные напитки в доме знакомой. В ходе попойки 29-летний житель Рузаевки и другой участник застолья 31-летнего возраста принялись выяснять отношения в связи с разногласиями по поводу весьма нейтрального с точки зрения значимости вопроса. Житель Рузаевки в ходе конфликта принял решение о применении метода силового воздействия на оппонента. В практическом смысле это означает, что мужчина стал избивать пострадавшего.

Спустя некоторое время к процессу избиения 31-летнего гражданина присоединился второй житель Рузаевки. В определенный момент пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина предпочел продолжить деятельное участие в попойке.

На следующий день произошло ухудшение самочувствия пострадавшего, в результате чего он обратился за медицинской помощью. Изначально мужчина сообщил медикам, что телесные повреждения были получены по причине падения.

Суд приговорил одного из жителей Рузаевки к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Второй участник избиения мужчины был приговорен к 1 году лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф