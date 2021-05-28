Житель Саранска лишился денег, пытаясь купить акваланг

Покупка акваланга обернулась для жителя Саранска потерей денег.
При посещении одного из популярных сайтов 38-летний житель Саранска заинтересовался объявлением о продаже акваланга. Имея намерение приобрести данный товар, горожанин вышел на связь с продавцом. Последний, оказавшись мошенником, применил типичный для подобных случаев алгоритм действий, потребовав в первоочередном порядке предоплату.
Горожанин перечислил 21 тыс. рублей продавцу, но акваланг ему никто так и не прислал.
Мошенник погрузился, но только не на морское дно с помощью акваланга, а на глубину максимального молчания, прекратив общение с пострадавшим.
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Источник: 13.мвд.рф