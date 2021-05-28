Жительница Саранска лишилась денег после общения с гадалкой

Общение с гадалкой лишило жительницу Саранска денег.

В октябре 42-летняя жительница Саранска в виртуальном формате начала общаться с гадалкой. Женщина самостоятельно вышла на связь с представительницей сферы магии, увидев на одном из сайтов объявление о предоставлении соответствующих услуг. Гадалка заявила о том, что горожанка стала жертвой порчи, которую нужно как можно быстрее снять.

Жительница Саранска перечислила, как она полагала, спасительнице 2 тыс. рублей в качестве оплаты первого сеанса. После этого гадалка связалась с пострадавшей и сообщила о необходимости последующего проведения ритуалов, заявив, что процесс избавления от метафизической обузы займет некоторое время. Под этим предлогом горожанка перечислила мошеннице более 7 тыс. рублей.

Когда гадалка, ссылаясь на результаты общения с потусторонними силами, свидетельствующие о необходимости дополнительных сеансов, попросила очередную денежную сумму для продолжения процесса избавления от порчи, жительница Саранска поняла, что связалась с мошенницей. После этого горожанка обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф