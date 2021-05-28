Жительница Большеберезниковского района фиктивно прописала в своем доме нескольких человек

В Большеберезниковском районе стражами порядка был выявлен очередной факт нарушения миграционного законодательства.

Предварительные сведения, полученные полицейскими, гласят, что летом позапрошлого года 29-летняя гражданка, проживающая на территории упомянутого района, в доме, расположенном в селе Починки, прописала четырех безработных граждан РФ. Указанная недвижимость является собственностью девушки.

Безработные граждане проживали в действительности по другому адресу, а у жительницы Большеберезниковского района не было намерения предоставлять им свой дом для постоянного пребывания. Процедура регистрации имела исключительно формальный характер.

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Источник: 13.мвд.рф