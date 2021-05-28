В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 72-летнего пенсионера

В списке событий, произошедших на территории Мордовии на протяжении минувших выходных, имеется ДТП, лишившее жизни пенсионера.

В Лямбирском районе утром 20 ноября на 11-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово, вылетел в кювет автомобиль марки «Дэу». Оказавшись в кювете, транспортное средство опрокинулось.

Стражи порядка, выясняя обстоятельства случившегося, предварительно установили, что 44-летний водитель указанного автомобиля, двигаясь на высокой скорости, в определенный момент не смог справиться с управлением, что и стало причиной ДТП.

Для 72-летнего пассажира машины ноябрьское утро оказалось последним в жизни. Мужчина от полученных травм умер на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф