В Саранске местный житель во время ссоры сломал знакомому три ребра

В Саранске мужчина получил серьезные травмы после драки, произошедшей на почве ссоры.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 5 ноября в квартире жителя Саранска собралась компания из нескольких человек. Данные граждане вели беседы на разные темы, усиливая свои коммуникативные навыки употреблением спиртных напитков. В определенный момент один из участников застолья то ли по причине затаенной обиды, проявившейся в острой форме из-за опьянения, то ли в связи неприязнью принялся громко ругать собутыльников.

Другой член компании призвал упомянутого гражданина к более сдержанному поведению. Последнему данное замечание не пришлось по душе, вследствие чего он устроил ссору. Изначально перепалка происходила исключительно в словесной плоскости, но в кратчайшие сроки она приобрела ярко выраженное материальное очертание в виде рукоприкладства. Другие участники застолья пресекли драку. После этого попойка продолжилась.

Спустя несколько дней один из участников ссоры почувствовал себя плохо. Мужчина обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него перелом трех ребер.

Горожанин, сломавший в ходе ссоры оппоненту ребра, был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф