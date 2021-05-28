В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали две женщины

Всем известная народная мудрость советует тише ехать, чтобы доехать до нужного пункта назначения, но в силу врожденного упрямства многие граждане игнорируют данный совет, что в итоге для них же самих имеет негативные последствия.

В прошлую пятницу до пункта назначения из-за быстрой езды не доехали 53-летняя женщина и её попутчица. Данная гражданка на одном из участков дороги между Саранском и Первомайском, пролегающем по территории Краснослободского района, не смогла полноценно управлять автомобилем марки «Лада-Гранта» из-за превышения скорости. Неуправляемая машина съехала в придорожный кювет. Затем произошло опрокидывание транспортного средства.

Женщина, управлявшая машиной, и её 52-летняя попутчица получили телесные повреждения. В данном случае обошлось без госпитализации.

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Источник: гибдд.рф