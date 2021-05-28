В Ковылкинском районе в ДТП погиб 64-летний автомобилист

Вечером минувшей пятницы 25-й километр дороги между Ковылкино и Первомайском стал местом трагического происшествия.

На указанном участке региональной магистрали произошло лобовое столкновение кроссовера марки «Хендай» и грузового автомобиля марки «Хино». На этом события пятничного вечера не закончились. Энергия удара отбросила грузовик на фургон марки «Форд», двигавшийся сзади.

После ДТП в салоне кроссовера был обнаружен труп. Скончался водитель данного транспортного средства 64-летнего возраста. Мужчина умер из-за высокой степени тяжести травм, полученных в результате ДТП. Водитель грузовика 54-летнего возраста был госпитализирован. Известно, что в случае данного мужчины понадобилось вмешательство хирургов.

По предварительным данным, инцидент спровоцировал выезд кроссовера на встречную полосу из-за превышения скорости, допущенного водителем.

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Источник: гибдд.рф