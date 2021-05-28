Житель Мордовии, избивший мать, отправится в тюрьму

Жителю Мордовии, который подверг жестокому избиению свою мать, не удалось обжаловать приговор суда.

В начале лета текущего года в одном из частных жилых домов села Кочкурово Дубенского района произошла семейная ссора с крайне тяжелыми последствиями. Участниками конфликта стали мать и сын. Последний, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору. В определенный момент мужчина решил доказать свое превосходство путем применения физической силы, совсем не задумываясь о том, что в силу объективных обстоятельств мать не сможет оказать ему равноценное сопротивление. Также преступник не думал о возможных последствиях своих действий.

В итоге злоумышленник несколько раз ударил мать руками по голове.

Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

В сентябре районный суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения. Гражданин посчитал, что его действия не заслуживают столь сурового наказания, по причине чего решил обжаловать данный приговор, но судебная коллегия с его позицией не согласилась, оставив постановление без изменений.

Также читайте о том, что в Саранске местный житель во время ссоры сломал знакомому три ребра.

Источник: epp.genproc.gov.ru