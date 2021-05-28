Житель Саранска подозревается в краже ноутбука и мобильного телефона у знакомого

В Саранске полицейскими был задержан местный житель, подозреваемый в краже ноутбука и мобильного телефона у своего знакомого.

На днях в одном из общежитий Саранска компания, состоящая из нескольких человек, на общей кухне распивала алкогольные напитки. Один из участников попойки в определенный момент был вынужден отлучиться в туалет. Затем данный гражданин направился в комнату знакомого, предварительно не уведомив об этом последнего. Оказавшись в комнате, мужчина похитил ноутбук и мобильный телефон. Затем данный гражданин направился к выходу из общежития.

Знакомый, чьё имущество было похищено, заметил, что собутыльник намерен уйти, при этом тщательно пряча определенные предметы. Мужчина попытался остановить подозреваемого, но последний смог скрыться. Пострадавший, убедившись, исходя из действий знакомого, что он причастен к совершению преступления, обратился за помощью в полицию.

В кратчайшие сроки гражданин, причастный к краже имущества, был задержан.

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Источник: 13.мвд.рф