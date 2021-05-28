Пенсионерка из Саранска перечислила деньги мошенникам, пообещавшим компенсацию за лекарства сомнительного качества

В Саранске пенсионерка перечислила деньги мошенникам, которые пообещали ей компенсацию за лекарства низкого качества.

Несколько недель назад пожилой жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин. Придав своей персоне особую важность, представившись судьей из Москвы, мужчина рассказал от начала до конца выдуманную историю о старте уголовного разбирательства в отношении компании, выпускающей лекарства, уровень качества которых не соответствует установленным нормам.

Звонивший поинтересовался, покупала ли горожанка лекарственные препараты упомянутого производителя. Женщина заявила, что не помнит, совершала ли она подобные покупки. После этого якобы судья заявил, что пенсионерке полагается компенсационная выплата в размере более 500 тыс. рублей за покупку товаров низкого качества. При этом мужчина отметил, что горожанка должна заплатить 43 тыс. рублей за оказание услуг некоего специалиста, а также оплатить страховку в размере 108 тыс. рублей, подчеркнув, что деньги будут возвращены.

В итоге жительница Саранска перечислила деньги, после чего якобы судья перестал выходить на связь, отключив телефон.

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Источник: 13.мвд.рф