В Лямбирском районе в ДТП пострадала 43-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 20 ноября на территории населенного пункта Берсеневка. По предварительной информации, 29-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки Chery, во время движения по улице Советской не смогла справиться с управлением по причине превышения скорости, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке иномарки. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф