В Краснослободском районе в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Краснослободском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя гражданка.

Происшествие произошло днём 19 ноября на 83-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем марки УАЗ.

Пострадала 17-летняя пассажирка УАЗа. Девушка доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф