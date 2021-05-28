Был осужден житель Мордовии, ударивший ножом родного брата

Вынесением судебного приговора по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в долгосрочной перспективе закончилась пьяная ссора родных братьев в Чамзинском районе.

В августе нынешнего года 36-летний житель указанного района проводил время в компании своего 34-летнего родного брата. Родственники решили скрасить свой досуг употреблением спиртного.

Распитие алкогольных напитков в определенный момент привело к агрессии, выразившейся в том, что братья принялись упрекать друг друга в разного рода недостатках и провинностях. Младший участник ссоры, не видя возможности продолжать процесс выяснения отношений в сугубо словесной плоскости, ударил родственника по лицу. Последний решил ответить похожим способом, ударив брата ножом в грудь.

Преступник, осознав в кратчайшие сроки возможные последствия совершенного действия, вызвал медиков. Пострадавшего удалось спасти.

На днях суд приговорил 36-летнего гражданина к 2 годам лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru