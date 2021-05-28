В Мордовии бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взяток

В Мордовии предстанет перед судом бывший сотрудник Госавтоинспекции, который обвиняется в нарушении антикоррупционного законодательства, совершенного посредством получения взяток.

В позапрошлом году гражданин, занимавший в ту пору должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району, получил от трех водителей деньги на общую сумму в размере порядка 67 тыс. рублей. Данное финансовое вознаграждение было предоставлено, дабы обвиняемый проигнорировал факты нарушения ПДД. Получив деньги, бывший сотрудник ГИБДД не стал составлять протоколы в связи с допущенными упомянутыми водителями правонарушениями.

Стоит отметить, что данный преступный эпизод является не первым в криминальной биографии обвиняемого, который в силу должностных обязанностей должен был пресекать случаи пренебрежения законом. В текущем году мужчина за мошенничество оказался на скамье подсудимых. Гражданин обманным путем получил деньги от нескольких водителей из других регионов России. За это преступление мужчина был приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru