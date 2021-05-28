В Мордовии пойдет под суд житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии в скором времени будет оглашен приговор суда в отношении жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в совершении мошеннической деятельности.

В январе 2018 года 26-летний житель Нижнего Новгорода вступил в ряды преступной группировки, которая занималась осуществлением противозаконной деятельности на территории Мордовии. Молодой человек, действуя в рамках отведенной ему главарями группировки роли, приходил в квартиры жителей республики, среди которых были преимущественно пожилые граждане, а также граждане, имеющие инвалидность, и предлагал им приобрести противопожарное оборудование.

Для того, чтобы повысить уровень убедительности произносимого текста, парень представлялся сотрудником газовой службы. В данном случае факт мошенничества проявился в том, что молодой человек продавал гражданам оборудование по цене, значительно превышающей реальную стоимость данной продукции. К примеру, сигнализаторы пострадавшие покупали за 6,99 тыс. рублей, хотя реальная цена одной единицы товара данной функциональной группы составляет 600 рублей.

Противоправная деятельность парня была пресечена в августе позапрошлого года. Жертвами мошеннических действий участников упомянутой преступной группировки стали 753 человека. Общая сумма похищенных денег составила 4,3 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф