В Мордовии заблокировали сайты по продаже дипломов

В Кадошкинском районе прокуратура обнаружила сайты, которые в буквальном смысле торговали образованием.

В данном случае речь идет не о продаже знаний, умений и навыков, а о предоставлении возможности за деньги получить своего рода формальное обозначение наличия специальности в той или иной сфере жизнедеятельности. Предложение сайтов включало в себя дипломы об образовании любого уровня и ряд прочих документов.

По требованию прокуратуры доступ к данным сайтам был ограничен.

Также читайте о том, что в магазинах Торбеевского района продавали просроченные продукты. Данные факты были зафиксированы сотрудниками прокуратуры.

Источник: epp.genproc.gov.ru